День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.24 19:30
15 призывников отправились из Мурманска в Москву, чтобы пополнить ряды Росгвардии
Призываемые молодые люди прошли тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья.
Для службы в Росгвардии, отмечают представители ведомства, нужна безупречная репутация.
Призывники не будут направляться в районы специальной военной операции. Они будут выполнять задачи по охране важных гособъектов и обеспечению общественной безопасности.
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