15 рублей - медицинские маски помогут во время эпидемии ОРВИ и гриппа

Эпидемия коронавируса рано или поздно пойдёт на спад. Однако сохраняется опасность заболевания сезонным гриппом и ОРВИ.

Чтобы защитить себя от простудных инфекций, необходимо защищать свой организм: одеваться по погоде, принимать витамины и в местах большого скопления людей носить маски. В мурманских аптеках они есть. При этом цены на них незаоблачные.

Ирина Страхович, продавец-консультант: «Маски есть. Они у нас и были всё время. Люди их берут постоянно. Они у нас всё время приходят, масочки. Стоимость одной масочки 15 рублей».