15 сентября - День образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России

Ей исполняется 102 года. Долгое время это ведомство было закрытым для чужих глаз. Мы знали, что Роспотребнадзор следит за качеством, но не понимали, как ведётся эта работа. В преддверие профессионального праздника Кристина Харатова и Максим Петровичев заглянули в гости к специалистам.

Начнём с того, что в Мурманской области санитарная служба появилась раньше, чем в стране на два года. Путь развития был долгим, но сильных изменений не претерпел. Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии до сих пор ведут активный мониторинг окружающей среды, здоровья, товаров и услуг, с каждым годом расширяя спектр возможностей. Сейчас в региональном управлении работают порядка 100 специалистов.

Александр Сергеев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Мы всегда мониторим ситуацию по инфекционным заболеваниям, по окружающей среде. Если что-то идёт нестандартно, с превышением, то мы выступаем с предложениями в правительство, медицинские организации, учреждения образовательные. Соответственно, своими предписывающими документами и предложениями».

Выявить основные направления обращений от населения можно по сезонам. Осенью - это проблемы, связанные с качеством отопления, уничтожение грызунов, которое, недавно провели по всему городу. Это кишечные инфекции среди отпускников и конечно, обострения гриппа и ОРВИ. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят исследования всех видов.

Наталья Никитина, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области: «Диапазон огромный. Мы исследуем все объекты окружающей среды. Это вода, воздух, почва, растительность, снег – если необходимо. Мы исследуем все пищевые продукты, также готовую продукцию, сырьё, которое лежит в основе. Также проверяем во время плановых и внеплановых проверок продукты, которые продают в магазинах. Также мы исследуем материалы от людей на различные инфекционные заболевания: и бактериальные, и вирусной природы. Из того, что на слуху, - это «Ковид-19», грипп и ОРВИ».

В первую очередь внимание уделяется исследованиям объектов окружающей среды, например, воды и воздуха - того, что больше всего влияет на здоровье северян. Сейчас в нашем регионе обстановка стабильная, отмечают специалисты. Но с приходом осени возрастает нагрузка на исследования вирусов.

Мы решили заглянуть в святая святых – в уникальную лабораторию особо опасных инфекций.

Наталья Никитина, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области: «Например, холера. Летом это всегда актуально. Например, для туризма. Есть завозные случаи холеры. До Мурманска, слава Богу, они не доезжают, но в целом, на территории РФ, мы летом всегда готовимся к тому, что могут быть завозные случаи холеры. И мы даже проводим мониторинг наших водоёмов на возбудителя холеры. Также есть ряд заболеваний (туляремия, сибирская язва, бруцеллез), исследования которых тоже могут проводиться в данной лаборатории».

В рамках участия в федеральном проекте «Санитарный щит» здесь провели капительный ремонт, установили современное оборудование.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» первая из СМИ, кого впустили сюда. Теперь узнаем, как всё работает. Биологические материалы пациентов из больниц и поликлиник поступают в лабораторию, где сначала проходят обработку проб. И начинается первый этап ПЦР-исследования.

Дина Вахницкая, биолог микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области: «Мы выделяем нуклеиновые кислоты с помощью автоматизированных систем выделения. Это приборы, из которых поэтапно путем отмывок выделяются нуклеиновые кислоты, очищаются от примесей, ингибиторов реакций. И далее используются в постановке амплификации и детекции».

Подготовленные нуклеиновые кислоты биолог помещает в пробирки с реакционной смесью. Когда пробы с чистой РНК готовы, их помещают в специальный аппарат для поиска фрагментов ДНК-вирусов.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Артик-ТВ»: «После работы в амплификаторе данные проб появляются на этом компьютере. Сейчас мы видим по графику, что искомый вирус обнаружен».

В день биологи могут исследовать порядка 50 образцов. Такая работа в лаборатории ведётся регулярно.

Необходимо помнить простые и важные правила гигиены, чтобы избежать заражений инфекциями: нужно мыть руки, возвращаясь с улицы, а также перед едой, мыть овощи и фрукты перед употреблением, отказаться от вредных привычек и вакцинироваться от вирусов.