15 сентября отмечается День единства народов Дагестана

В этом году мурманскому дагестанскому культурному центру «Ватан» исполняется 20 лет. По словам Риты Абдурахмановой, именно здесь собираются северные дагестанцы, которые свято чтят свои традиции. 15 сентября для них особая дата, в это день отмечают один из главных государственных праздников – День единства народов Дагестана. Безусловно, кавказцам есть чем гордиться, чего только стоит их прославленный земляк действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Рита Абдурахманова, представитель культурного центра народов Дагестана Мурманской области «Ватан»: «У даргинцев какой наплыв был шапок, продавали папахи, потому что Нурмагомедов Хабиб выиграл. Они из своей казны заработали настолько, что стали заниматься благотворительностью, потому что бизнес был поставлен на поток».

Только в одном Мурманске живут, по словам организации, представители практически десятка диалектов Дагестана: аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки, табасараны. Но всех их объединяют схожие ценности и идеалы, которые передают из поколения в поколение вне зависимости от того, на какой широте они проживают.

Рустам Джанхуватов, представитель культурного центра народов Дагестана Мурманской области «Ватан»: «Чтобы наши дети знали культуру и обычаи Дагестана, знали, как надо себя вести, как уважать возраст».

Для мурманских дагестанцев север стал уже родным. Здесь подрастают их дети, внуки. Они не жалеют о том, что поменяли высокие горы на сопки и полярный день. Самое главное, что у них есть культурный центр « Ватан», что на русском языке обозначает «Родина», где они обрели по сути второй дом.