15 северян за выходные умерли от осложнений вызванных коронавирусом

286 новых заболевших вирусом CoViD-19 - столько инфицированных выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+129), Кандалакшском районе (+40) и Мончегорске (+27). 15 человек за выходные умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Несмотря на то, что до новогодних праздников ещё несколько недель, Роспотребнадзор уже опубликовал на своём сайте рекомендации по тому, как лучше всего провести январские выходные. Идеальный, с точки зрения эпидемической ситуации праздник, должен проходить в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

На корпоративы специалисты ходить не рекомендуют, советуют снизить число контактов и отказаться от поездок за границу.