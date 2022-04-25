15 тысяч рублей - за «железные» куриные яйца! В Мурманске состоялась первая в Заполярье «битва яйцами»

В Мурманске состоялся «Egg Fighting Championship», или праздничный турнир по пасхальному битью яиц за пояс EFC. Шутливое мероприятие было организовано коллективом радио «Record» при участии генерального спонсора – клиники лазерной хирургии «Доктор Север». Праздник также поддержали компании «Норд Вест» и «Фабрика Вкуса», студии «DAR-DARY», «Сахар и Воск», а также косметический центр «Миссис плазма» и медицинский центр «Норд Медикал».

Организаторы не скрывают – задумка получилась, может, и провокационной, но зато весёлой. На турнир их вдохновили собственные семейные традиции.

Дмитрий Афиногенов, руководитель радио «Рекорд Мурманск»: «В нашей семье мы всегда собираемся, отмечаем Пасху большим-большим составом людей: тёти, дяди, сёстры. Конечно, все бьёмся варёными яйцами - был в семье такой маленький турнирчик. Я подумал, а почему бы нам не взять и не сделать большой турнир для всех, кто пожелает посостязаться. По-моему, получилось здорово!».

Соревнования прошло на площадке торгово-развлекательного комплекса «Плазма» в несколько этапов, на каждом из которых определился собственный чемпион. К примеру, юный Никита тоже попробовал свои силы на ниве праздничных баталий. В финал ему попасть не удалось, однако, впечатлений он набрался на месяц вперёд.

Никита Феофелактов, участник турнира по пасхальному битью яиц: «Я считаю, что нужно чаще проводить такие игры, фестивали, потому что действительно очень интересно, очень завораживает. Мне попался достойный камрад (с немецкого – товарищ, в данном контексте – приятный соперник. – Авт.). Я считаю то, что он должен выиграть».

Самое главное в таких мероприятиях — это смех и хорошее настроение. Судя по лицам участников, скучно им точно не было. А вот победитель получил не только заветный пояс EFC, но и денежный приз в размере 15 тысяч рублей.