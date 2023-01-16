15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации

Профессионально значимый праздник отметили в управлении по Мурманской области.

Борьба с коррупцией, расследования преступлений и другие особо важные дела лежат на плечах работников Следственного комитета Российской Федерации. Вот уже 12 лет федеральный орган борется за правосудие и способствует решению самых сложных задач.

Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области: «Всех, кто причастен к этому значимому событию, к нашему профессиональному празднику, к Дню образования Следственного комитета я поздравляю с этой датой. 12 лет - это достаточно большой срок. Хочу сказать, что и руководство нашей страны, и наше непосредственное руководство констатируют, что наша служба в полной мере оправдала своё и образование, и существование, поскольку все добросовестно выполняют свой долг».

Благодаря сплоченности коллектива и новым технологиям с каждым годом работа управления становится продуктивнее. Таким образом, за 2022 год было раскрыто 42 убийства, 12 преступлений, совершенных более 10 лет назад. Государству было возмещено около 100 млн рублей с учётом арестованного имущества обвиняемых по уголовным делам и это не все.

Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области: «Мы традиционно сосредотачивали свои усилия на вопросах борьбы с коррупцией. В прошлом году нами расследовано 53 уголовных дела этой категории, по некоторым уголовным делам продолжается ещё расследование. Они находятся в достаточно в активной фазе. Суду преданы дела на 37 должностных лиц - чиновников различных уровней и, к сожалению, правоохранительных органов».

В региональном ведомстве гордятся большим количеством молодых специалистов и работой со школьниками. В лицее №2 открыты кадетские классы, которые подготавливают будущих профессионалов. Выпускники же профильных вузов охотно стремятся вернуться служить на север.

Эмиль Баймамбетов, старший следователь следственного отдела по городу Мурманску Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области: «Мне нравится работа, она творческая, нешаблонная. Преступления никогда друга на друга не похожи, все преступления имеют свой окрас. Я считаю, что у нас спокойно. Благодаря правоохранительным органам, которые работают слаженно во взаимодействии. Я думаю, что у нас спокойно и безопасно жить».

Поздравить с праздником коллектив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области приехал глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отдельное спасибо за работу со школьниками, то, что я вижу, посещая школы, кадетские классы - это дисциплинирует и мотивирует быть таким же добросовестным человеком, гражданином и служить своему Отечеству. Поэтому желаю продолжения этих успешных дел и, конечно, каждому из вас, вашим близким и семьям всего самого доброго!».

Ряд сотрудников управления получили Благодарственные письма губернатора, а также ведомственные награды.