15 января сотрудники Следственного комитета РФ отмечают свой профессиональный праздник

Уже 14 лет они ведут борьбу с преступностью, в том числе коррупционной, привлекают к ответственности граждан, преступивших законы, обеспечивают защиту прав людей и всего государства.

Только за прошлый год региональным Следственным комитетом было расследовано 652 уголовных дела, из которых 396 тяжких и особо тяжких. За каждым из них – травмированные или прерванные жизни людей и виновные в этом лица.

Ян Штефан, следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области: «Ты, как профессионал, как следователь, можешь гордиться выполненной работой. С другой стороны, мы вершим судьбы. С одной стороны, смерть потерпевшего, с другой – жизнь человека, который преступил закон. Очень затруднительно сказать, что я прямо горжусь, что окончил какое-то дело. Нет, мы выполняем свой долг. Служим закону, защищаем права граждан».

Жертвами преступлений становятся не только взрослые, но и дети. Это особое направление работы следователей, которое они всегда ведут с трепетом в сердце.

Полина Ефремова, старший следователь Следственного отдела по г. Мурманску СУ СК России по Мурманской области: «Для меня, как для следователя и женщины, тяжелы происшествия с детьми. У меня была ситуация в этом году, когда я выехала на происшествие с ребёнком. Это очень переживательно за этого человека, за родителей. Я понимаю, что это безумная трагедия произошла. Но мне надо свою работу делать. И делать с чистым сердцем и холодной головой».

Следственный комитет продолжает совершенствовать методы и подходы к выполнению поставленных задач, внедряет новые цифровые технологии сбора информации, обнаружения, фиксации и идентификации следов преступлений. По-прежнему в фокусе внимания сотрудников остаётся расследование коррупционных и экономических преступлений.

Сергей Кравцов, следователь-криминалист по г. Мурманску СУ СК России по Мурманской области: «Преступность вообще никогда не стоит на месте, она постоянно развивается. Все мы видим, как денежный оборот уходит в электронный вид, на электронные носители. И мы должны быть к этому готовы, чтобы на тех же следственных действиях найти и изъять вещдоки».

Высокий профессионализм, объективность и беспристрастность позволяют офицерам Следственного комитета выполнять долг и восстанавливать справедливость.

Андрей Ефремов, руководитель СУ СК России по Мурманской области: «В прошлом году нами возмещено людям, пострадавшим от преступных посягательств, более 55 млн рублей. Имущество обвиняемых, подозреваемых, в том числе в коррупционных преступлениях, в размере более 140 млн рублей. И активы, находящиеся за границей, нами также арестовывались. Это действенная мера возмещения причинённого вреда как гражданам, так и государству».

В честь праздника региональный Следственный комитет посетили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель областной Думы Сергей Дубовой. Они поздравили следователей с их профессиональным днём, вручили награды и подарки.