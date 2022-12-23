150 километров на снегоболотоходах по Заполярью

Водители снегоболотоходов арктической мотострелковой бригады Северного флота совершенствуют навыки вождения.

Военные совершили марш в 150 километров по пересеченной местности в районе посёлка Алакуртти. Они оттачивали практику вождения двухзвенных вездеходов «Алеут» в составе колон, в том числе в условиях ограниченной видимости, бездорожья и глубокого снежного покрова.

Илья, командир зенитного дивизиона: «Мы совершали 150-километровый марш с водителями-механиками, военнослужащими по призыву. Военнослужащие по призыву с удовольствием выполняли это упражнение. Техника, которая поступила в войска, абсолютно новая - ГАЗ-3344 «Алеут» - так называемый двухзвенный тягач болото ход»

Цель марша - обучение и доподготовка молодых водителей –военнослужащих, призванных весной 2022 года.

Анатолий, водитель-механик: «Попал в арктическую бригаду служить, сам родом я с Ульяновска. Виды здесь потрясающие, совсем не такие, как у нас. Воздух чистый. Здесь мне очень нравится. Обучают здесь очень хорошо».

В рамках занятия, бойцы отработали ориентирование на местности, действия при нападении на колону диверсионных групп, передвижение по зараженным участкам местности, выбор укрытий и маскировку техники во время привалов.