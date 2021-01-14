150-метровая труба-градусник стала показывать точную температуру воздуха

Термометр, расположенный на дымовой трубе Мурманской ТЭЦ, теперь показывает точную температуру.

Огромный градусник стал новой достопримечательностью города. Благодаря расположенным на трубе светильникам и большому размеру термометра - температуру видно в радиусе 3 километров. Специальная технология была выбрана с учётом северных полярных условий - тёмной ночи и яркого дня. Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры.

Все оборудование устойчиво к атмосферным явлениям и ультрафиолетовому излучению.

В первое время термометр давал некоторую погрешность, но после настройки стал точно отображать температуру, которую передаёт датчик у дымовой трубы.