150 юных юмористов со всей Мурманской области выясняли, кто лучший в комедии

В стенах Губернаторского лицея никогда не было так много смеха. Неожиданные повороты сюжетов, забавные зарисовки и уморительные миниатюры демонстрировали школьники со всего региона.

Ребята, несмотря на возраст, подошли к делу ответственно. У них был и реквизит, и музыкальные отбивки. Каждая пауза и звук сделаны для того, чтобы рассмешить зрителя. Первый в регионе Кубок «КВН Дети» запомнится его участникам и зрителям надолго.

Первая игра Кубка «КВН Дети» «Движения Первых» собрала 10 команд – это 150 школьников из Заполярья – от Мурманска до Кандалакши, включая даже небольшие города. И ребята не упустили возможности пошутить, в том числе об особенностях своего населённого пункта.

Азамат Султангалиев, участник команды КВН «Десять из десяти»: «Мы работаем слаженно, сплоченно, именно из-за этого у нас получается хорошо выступать».

Юные участники поразили жюри своим ответственным отношением к конкурсу. И даже волнение им не помешало выступать на отлично.

Михаил Никифоров, участник команды КВН «Шевели мозгами!»: «Нам всегда говорили, что если вам нестрашно, то интереса к игре уже нет. Только поэтому, как я думаю, что мне страшно».

Ведущими регионального Кубка «КВН Дети» были звезды Мурманской лиги.

Денис Трутнев, ведущий регионального Кубка «КВН Дети»: «Мне было приятно увидеть, как школьники играют. Жалко, что в моё время у меня лично такого не было».

Одной из самых юных ведущих стала Самра из команды «Арбуз». Хоть она и недавно приобщилась к КВНу, но уже не понаслышке знает, как юным участникам важна поддержка.

Самра Амириева, ведущая регионального Кубка «КВН Дети»: «Тут все команды переживают, так как любой человек может забыть слова. Но я думаю, что зрители нас поддержат. Здесь ничего страшного такого нет, я на сцене сама тоже забывала слова».

Помогали юным участникам уже состоявшиеся команды Мурманской лиги, причём не только словом, но и делом. Благодаря им школьные команды прошли серьёзную подготовку.

Никита Тихомиров, председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» в Мурманской области: «Некоторые ребята у нас прошли интенсив в преддверии самой игры. Неделю учились писать шутки, быть в команде, актёрскому мастерству, как выступать на сцене№.

По итогам первого регионального Кубка «КВН Дети» в блоке «Юниоры» первое место заняла команда «Полярные нахимовцы», второе место забрали «Десять из десяти», третье – «Ба-Ра-Бум».

В блоке «Молодёжка» места распределились следующим образом: победила команда «Изи», второе место завоевала «Сухарь», третье место – «СеверФан».

Также призы получили и самые яркие звёздочки юного поколения КВН.