16 команд ЮИД приняли участие в областном слёте

Для юных инспекторов дорожного движения организовали увлекательные площадки с различными тематическими викторинами и квестами.

В областном слете приняли участие 16 команд юных инспекторов дорожного движения из разных муниципалитетов региона. Эстафета стартовала в центре дополнительного образования «Лапландия» с активным участием судей – сотрудников ГИБДД.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Ребята набираются опыта, получают новые знания и показывают свои умения, чего они достигли к этому возрасту. Это очень интересное мероприятие. Оно полезно для всех. В том числе и для и их педагогов».

Ребятам предстояло пройти испытания на разных площадках. Они состязались на ловкость в велоэстафете, узнавали, как получить первую медпомощь пострадавшим на дороге, посещали мастер-классы и проверяли друг друга на знания ПДД.

Дарина Губинская, волонтёр ЮИД: «Мы в данный момент сидим здесь, как жюри. Дети думают, что мы ничего не знаем. Они рисуют разные средства передвижения: скейты, гироскутеры и т.д. Предоставляют это всё нам».

В такой хоть и соревновательной, но всё-таки дружеской атмосфере юные инспекторы дорожного движения укрепили свои знания. По итогам слёта командам вручили информационно-методические материалы для использования в практике ЮИД.