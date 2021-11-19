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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.21 19:30

16 команд ЮИД приняли участие в областном слёте

Для юных инспекторов дорожного движения организовали увлекательные площадки с различными тематическими викторинами и квестами.

В областном слете приняли участие 16 команд юных инспекторов дорожного движения из разных муниципалитетов региона. Эстафета стартовала в центре дополнительного образования «Лапландия» с активным участием судей – сотрудников ГИБДД.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Ребята набираются опыта, получают новые знания и показывают свои умения, чего они достигли к этому возрасту. Это очень интересное мероприятие. Оно полезно для всех. В том числе и для и их педагогов».

Ребятам предстояло пройти испытания на разных площадках. Они состязались на ловкость в велоэстафете, узнавали, как получить первую медпомощь пострадавшим на дороге, посещали мастер-классы и проверяли друг друга на знания ПДД.

Дарина Губинская, волонтёр ЮИД: «Мы в данный момент сидим здесь, как жюри. Дети думают, что мы ничего не знаем. Они рисуют разные средства передвижения: скейты, гироскутеры и т.д. Предоставляют это всё нам».

В такой хоть и соревновательной, но всё-таки дружеской атмосфере юные инспекторы дорожного движения укрепили свои знания. По итогам слёта командам вручили информационно-методические материалы для использования в практике ЮИД.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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