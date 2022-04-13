16 команд юморили на сцене - юбилейный фестиваль Мурманской лиги КВН

Этого события с нетерпением ждали все любители юмора. После долгого перерыва в столице Заполярья стартовал десятый – юбилейный фестиваль официальной Мурманской лиги КВН. Побороться за звание самых весёлых и находчивых вышли 16 команд.

Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Заозерск, даже из Москвы сюда приехали. Все на сцене собрались, ну что, поехали!

Благодаря недавнему послаблению ковидных ограничений картонных человечков в креслах, наконец, заменили живые зрители. Зал «Кировки» впервые за долгое время был забит до отказа и это неудивительно, на сцену областного Дворца культуры ворвались лучшие юмористы региональной лиги КВН.

Роман Горяйнов, редактор официальной Мурманской лиги КВН: «В Мурманске КВН интересен, здесь приходят играть. Я, честно, сам не из Мурманска, приезжаю сюда работать редактором, когда меня приглашают. В Курске нет такого ажиотажа, а у вас его много, это очень приятно, очень крутая лига».

Юбилейный фестиваль в этом году удивил зрителей обилием «новичков», впрочем, отжигали они не хуже заядлых юмористов. Среди них команда из Видяево с символичным названием «Аквапарк». Участники отмечают, что подготовка к игре была напряженной и длилась несколько недель. Работать над созданием оригинального выступления им приходилось и днём и ночью.

Ирина Чугункова, участница команды «Аквапарк»: «Не спали, не ели, сочиняли, танцевали».

Многие команды выступали целым рабочим коллективом, остальным же приходилось искать соучастников «по объявлению». Например, так родилась сборная «ТинаКандалакша».

Елена Хулконен, участница команды «ТинаКандалакша»: «Появилась мысль: «А почему бы и нет?». Такая замечательная игра в столичном городе, конечно, мы сплотились, объединились и приехали. Спасибо за такую возможность, здесь многому учат».

Кстати, не только новичками удивил этот фестиваль. Перед зрителями предстала сборная ветеранов регионального КВН – команда «Заполярье», которая собрала опытных юмористов всех минувших сезонов. «Вишенкой на торте» стала актриса, педагог, наконец, просто красавица – Ксения Мери.

Ксения Мери, участница команды «Заполярье»: «У нас команда «Заполярье». Мы её собрали для того, чтобы ехать играть в первой лиге в Пермь. У нас там много девочек, концепт такой, что мальчишки не могут определиться, как им всё-таки девушка нужна – поющая или, которая шутит, которая поопытнее, которая будет раздавать призы, подарки, как-то порадовать жюри чем-то материальным. Весь прикол в том, что определяются мальчики».

Определиться не могли не только мальчики из команды «Заполярье», тяжело было и членам жюри. 16 команд ожесточенно сражались не на жизнь, а на смех. Выбрать лучших из лучших – задача не из простых, об этом хорошо знает Дмитрий Афиногенов, руководитель популярного в социальных сетях сообщества «Регион 51». Судить юмористов ему приходится уже не в первый раз.

Дмитрий Афиногенов, член жюри, руководитель сообщества в «ВК» «Регион 51»: «Ты всех любишь, все очень равные, все очень креативные. Каждый раз жюри – это расстрельный какой-то орган. Каждый раз, когда мы судим, мы сами себя расстреливаем и сами себя корим, но приходится это делать».

Однако решение принимать всё же пришлось. По итогам фестиваля победу одержала команда «старичков» - «Заполярье», второе место досталось коллективу МЧС – «Спасатели бывают разные», «бронза» - у команды «Разные люди».