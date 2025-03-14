16 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

В преддверии праздника состоялось торжественное награждение сотрудников «Мурманскводоканала».

Работа промышленных предприятий, больниц и школ, комфортные условия проживания в каждом доме во многом зависят от надёжности сферы водоснабжения и от профессионализма работающих в ней людей.

Сотрудников предприятия «Мурманскводоканал» в преддверии Дня работника ЖКХ наградили за нелёгкий, но столь необходимый ежедневный труд.

Алла Истомина, заместитель губернатора - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Не могу не поздравить коллектив «Мурманскводоканала» и все коллективы, которые работают в сфере ЖКХ. Это важнейшая работа для региона, это услуги, без которых не может жить ни один населённый пункт».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Я желаю всем жителям, чтобы у них всегда была вода, канализация работала, всегда было электричество и тепло, чтобы они не вспоминали о работниках ЖКХ. А работники ЖКХ всегда чувствовали себя хорошо, получали хорошую зарплату и чувствовали себя достойно в нашем обществе».

В регионе отрасль ЖКХ продолжает активно развиваться и модернизироваться, в том числе в рамках федеральных программ.

Алла Истомина, заместитель губернатора - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: Реконструировано и построено десятки километров сетей. Только в прошлом году закончили 17 км водопровода, 20 км сетей канализации, которые соединили Шонгуй, Кильдинстрой с переключением в Молочном».

В 2025 году сотрудники «Мурманскводоканала» эту работу продолжат, в федеральную программу по перекладке сетей водоснабжения в регионе включено более пяти проектов.