16 млн рублей похитили мошенники у жителей Мурманской области в прошлом году

А ведь приёмы, используемые преступниками, из года в год не меняются. Но всё равно находятся те, кто верит злоумышленникам, как и прежде, представляющимся в телефонной беседе родственниками, или же переводят деньги, соблазнившись на крайне низкую цену товаров в интернете.

По отношению к некоторым жителям Мурманска применимо выражение «как мышь на сыр в мышеловке». Сколько бы полицейские не рассказывали о схемах обмана граждан, всё равно находятся доверчивые северяне, охотнее других поддающиеся на ложную информацию, а ведь за последние годы мошенники не придумали новых способов обмана, чтобы завладеть чужими деньгами. Как и прежде, это телефонные звонки или смс с сообщением о том, что один из родственников попал в беду или, как часто бывает, – информацией о блокировке банковской карты.

- Наиболее актуально и злободневно для Мурманской области это преступность с использованием высоких технологий, - отметил во время пресс-конференции Денис Колесников, начальник ООД УМВД России по Мурманской области, - а так же с информационно-коммуникационными ресурсами: интернет, сотовая связь и другие способы. По статистике в 2017 году у нас отмечается снижение данного вида преступлений, но, к сожалению, удельный вес этих видов преступлений остается высоким.

И если на «удочку» телефонных мошенников чаще попадаются люди пожилого возраста, то интернет, помимо его положительных сторон, стал отличной площадкой для современных Остапов Бендеров, знающих 400 относительно честных способов отъёма денег у граждан. В виртуальном пространстве наткнуться на преступников может вообще любой, кто пытается купить или продать, например, автомобиль. Правоохранители предупреждают, не стоит обращать внимание на слишком дешёвый товар или щедрых покупателей с тугим кошельком. В большинстве случаев это обманщики, которые завладев вашим доверием, скорее всего, попросят оставить некую сумму в залог или придумают другой хитрый способ. Скорее всего, злоумышленников найдут, но вот вернуть похищенные средства уже вряд ли удастся.

- Хочу отметить положительную динамику раскрытия данных преступлений. Так, например, была пресечена сотрудниками оперативных подразделений совместно с органами следствия и другими органами внутренних дел деятельность преступной группы телефонных мошенников, которые осуществляли звонки, находясь на территории Новосибирской области, - отметила Екатерина Шафен, следователь СЧ СУ УМВД России по Мурманской области. - Ими было обмануто 15 жителей Заполярья.

Большинство обманщиков, как утверждают представители правоохранительных органов, свои злодеяния совершают уже сидя за решёткой. Но даже, если к мошенничеству причастны не осужденные, то полученные средства они очень быстро тратят. А счета, если они имеются у таких граждан, обычно оформлены на подставных лиц и полицейские банально не имеют возможности взыскать причинённый потерпевшим ущерб. Единственная возможность не попасться на обман, быть бдительными и перепроверять любую, даже самую правдивую на первый взгляд, информацию, ведь до сих пор находятся те, кто причисляют средства своим друзьям, приславшим сообщения о помощи через социальные сети. В 99% это злоумышленники, взломавшие аккаунт вашего знакомого.