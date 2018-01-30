Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеРАМКИ ЗАКОНА: Как мошенники обманывают северян, или Приобрести мебель на заказ
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День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.18 19:30

16 млн рублей похитили мошенники у жителей Мурманской области в прошлом году

А ведь приёмы, используемые  преступниками, из года в год не меняются. Но всё равно находятся те, кто верит злоумышленникам, как и прежде, представляющимся в телефонной беседе родственниками, или же переводят деньги, соблазнившись на крайне низкую цену товаров в интернете.

По отношению к некоторым жителям Мурманска применимо выражение «как мышь на сыр  в мышеловке». Сколько бы  полицейские не  рассказывали о схемах обмана граждан, всё равно находятся доверчивые северяне,  охотнее других поддающиеся на ложную информацию, а ведь за последние годы мошенники не придумали новых способов обмана, чтобы завладеть чужими деньгами. Как и прежде, это телефонные звонки или смс с сообщением о том, что один из родственников попал в беду или, как часто бывает, – информацией о блокировке банковской карты.

- Наиболее актуально и злободневно для Мурманской области это преступность с использованием высоких технологий,  - отметил во время пресс-конференции Денис Колесников, начальник ООД УМВД России по Мурманской области, - а так  же с информационно-коммуникационными ресурсами:  интернет, сотовая связь и другие способы. По статистике в 2017 году у нас отмечается снижение данного вида преступлений, но, к сожалению, удельный вес этих видов преступлений остается высоким.

И если на «удочку» телефонных мошенников чаще попадаются люди пожилого возраста, то интернет, помимо его положительных сторон, стал отличной площадкой для современных Остапов  Бендеров, знающих 400 относительно честных способов отъёма денег у граждан. В виртуальном пространстве наткнуться на преступников может вообще любой, кто пытается купить или продать, например, автомобиль. Правоохранители предупреждают, не стоит обращать внимание на слишком дешёвый товар или щедрых покупателей с тугим кошельком. В большинстве случаев это обманщики, которые завладев вашим доверием, скорее всего, попросят оставить некую  сумму в залог или придумают  другой хитрый способ. Скорее всего, злоумышленников найдут, но вот вернуть похищенные средства уже вряд ли удастся.  

- Хочу отметить положительную динамику раскрытия данных преступлений. Так, например, была пресечена сотрудниками оперативных подразделений совместно с органами следствия и другими органами внутренних дел деятельность преступной группы телефонных мошенников, которые осуществляли звонки, находясь на территории Новосибирской области, - отметила Екатерина Шафен, следователь СЧ СУ УМВД России по Мурманской области. - Ими было обмануто 15 жителей Заполярья.  

Большинство обманщиков, как утверждают представители правоохранительных органов,  свои злодеяния совершают уже сидя за решёткой. Но даже, если к мошенничеству причастны не осужденные, то полученные средства они очень быстро тратят.  А счета, если они имеются у таких граждан, обычно оформлены на подставных лиц и полицейские банально не имеют возможности взыскать причинённый потерпевшим ущерб. Единственная возможность не попасться на обман, быть бдительными и перепроверять любую, даже самую правдивую на первый взгляд, информацию, ведь до сих пор находятся те, кто причисляют средства своим друзьям, приславшим сообщения о помощи через социальные сети. В 99% это злоумышленники, взломавшие аккаунт вашего знакомого.

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