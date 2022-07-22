16 новых автобусов большого и среднего классов будут курсировать по внутренним маршрутам ЗАТО Александровск

Валерий Макаревич, директор Снежногорского автотранспортного предприятия: «Боюсь ошибиться, но последнее обновление автопарка было более 20 лет назад. Автобусы, которые сейчас работают, 1982-1986 годов выпуска, малого класса, среднего. Новых автобусов давно не было».

Автопарку Снежногорского транспортного предприятия давно требовались новые машины, ведь пассажиропоток, особенно на основных городских маршрутах, почти не снижается. В отличие от ресурса старой техники, работу которой удаётся поддерживать только стараниями механиков и слесарей учреждения. А ведь ремонты тоже стоят немалых денег.

Валерий Макаревич, директор Снежногорского автотранспортного предприятия: «Боюсь ошибиться, но последнее обновление автопарка было более 20 лет назад. Автобусы, которые сейчас работают, 1982-1986 годов выпуска, малого класса, среднего. Новых автобусов давно не было».

Благодаря региональной поддержке в прошлом месяце на дороги большого ЗАТО вышли 16 новых брендированных «ЛиАЗзов» и «ПАЗов». На это было выделено 168 млн рублей. Помимо новейших навигационных систем, бортового компьютера, средств внутри салонной связи, комфортных сидений, продуманы удобства и для маломобильных граждан.

Владимир Чемериз, механик Снежногорского автотранспортного предприятия: «Автобус оборудован всем необходимым: к условиям доступной среды – свободный доступ инвалидам, наклоняется на посадке, тёплый, комфортный автобус».

Понять, на что способны автобусы, водители обещают за пару месяцев, а за качество должен отвечать производитель – транспорт на гарантии.

Заметить новые машины на дорогах легко – автобусы окрашены в соответствующие цвета – сине-лиловые оттенки. Машины также поступили на службу в другие города Мурманской области, в Кандалакшский, Кольский и Печенгский районы.