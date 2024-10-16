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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.24 19:30

16 октября - День здорового питания журналисты «Арктик-ТВ» отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора

Это один из наиболее важных аспектов правильного образа жизни. В честь такого важного дня сотрудники Роспотребнадзора пригласили в гости шеф-повара и вместе с ним приготовили несколько вкусных и полезных блюд.

Еда нужна нам не только для удовольствия. Именно от качества питания зависит нормальная жизнедеятельность практически всех органов и систем в организме. В День здорового питания в управление Роспотребнадзора пришёл гость с необычным подарком. Шеф-повар ресторана Сергей Горелов принёс с собой переносную кухню, чтобы вместе с сотрудницей надзорной службы Людмилой Бурой приготовить два полезных блюда.

Сергей Горелов, шеф-повар ресторана: «Сегодня мы будем готовить палтус с орзо с соусом гриль-кокос и оленину с пюре картофельным».

Людмила: «Это псе продукты, которые доступны в нашем регионе».

- Да, конечно. Когда-то считалось, что оленина – это деликатес, но сейчас он в общей доступности. Полезный продукт, богатый белком, который способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний и очень вкусный.

Здоровое и правильное питание - это не просто модная тенденция, это требование современного времени. Ведь стресс, активный ритм жизни порой выматывают организм слишком сильно. И для восстановления необходима правильная подзарядка.

Сергей Горелов, шеф-повар ресторана: «В условиях севера у нас очень ослабленный организм, поэтому нужно заботиться о витаминах, которые потребляются именно с едой. И о полезности еды: меньше жиров растительных. Больше белка и сложных углеводов, чтобы просыпаться утром бодрым и идти на работу».

Специалисты Управления Роспотребнадзора отмечают, что жители Крайнего севера стали активно интересоваться этой темой.

Людмила Бурая, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «В последнее время интерес к здоровому питанию действительно вырос у населения. Даже сама структура обращений, с которыми обращаются граждане, связаны именно с пользой питания, с безопасностью питания. В том числе и с безопасной реализацией продуктов. И это не может не радовать, потому что люди действительно стали заботиться о своём здоровье».

И вот буквально за полчаса с заранее подготовленными ингредиентами и гарнирами, что может позволить себе сделать каждая хозяйка, мы получаем два вкусных и насыщенных полезными витаминами и минералами блюда.

Сергей Горелов, шеф-повар ресторана: «Мы обжариваем мясо до состояния медиум. Да, это не полная прожарка. Но не стоит беспокоиться, потому что оленина - такое мясо, которое полезней будет и вкуснее, чем его обжаривать полностью».

Во время готовки шеф-повар активно делился с Людмилой и зрителями интересными лайфхаками по приготовлению разных блюд. Какие масла лучше использовать, подходят ли к мясу и рыбе те или иные соусы и другие полезные советы.

Полный выпуск кулинарного шоу, созданного в рамках проекта «Санитарный щит России», смотрите на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

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