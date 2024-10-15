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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.24 19:30

16 октября отмечают День анестезиолога-реаниматолога

Труд двигающихся по этой стезе врачей переоценить невозможно, ведь благодаря им операционные вмешательства происходят комфортным для пациентов образом.

Спасли очередного пациента от инфаркта – это ежедневные будни отделения кардио-реанимации.

День анестезиолога-реаниматолога отмечают в середине октября. Прийти поблагодарить своих врачей решил Андрей Загаров, пациент 53-х лет, которого около недели назад спасли в местном отделении кардио-реанимации. Поступил сюда он с острым инфарктом миокарда.

Андрей Загаров, пациент: «Всё произошло достаточно неожиданно. Я накануне прилетел из командировки и в субботу утром как-то неважно себя почувствовал. Прокапали, быстро приехали. Вспомнил себя на столе, когда ставили стент».

Ещё два дня в реанимации и вот уже неделю дома. По словам пациента, чувствовалась профессиональная и слаженная работа врачей, каждый делал своё дело и делал его хорошо. Сейчас Андрей на реабилитации, но идёт на поправку.

Андрей Загаров, пациент: «Образ жизни я постараюсь поменять. Работать постараюсь чуть меньше, больше времени буду уделять отдыху и добавить физической активности».

На сегодняшний день в Мурманской области работают 120 врачей анестезиологов-реаниматологов. Из-за дефицита кадров на местных специалистов ложится интенсивная нагрузка. Основная их задача – это обеспечить комфортные условия для пациентов и безболезненность хирургических вмешательств.

Пётр Веремейчук, врач анестезиолог-реаниматолог Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Мы принимаем действия, оцениваем риски. Оказываем необходимую поддержку или просто динамическое наблюдение во время операции».

Большинство пациентов отделения поступают с острыми заболеваниями сердца. Это связано и с образом жизни, и с питанием, и с повышенным уровнем стрессов.

Пётр Веремейчук, врач анестезиолог-реаниматолог отделения Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Тяжесть заболеваний и количество пациентов увеличились. Стало работы больше, пациенты стали более тяжёлые. Но мы этим всем занимаемся, мы готовы к этому».

По словам докторов, 40 лет – это тот возрастной рубеж, когда нужно начать внимательнее относиться к своему здоровью и следить за состоянием сердца, печени, лёгких, почек и других органов.

Дмитрий Грабарь, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации номер 2 областной больницы имени П.А. Баяндина: «Профилактика – это диспансеризация. Это контроль кардиограммы, это, по сути, регулярный осмотр у терапевта, который знает, какие вопросы надо задать, чем интересоваться, чтобы выявить такие тяжелые заболевания».

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина находятся четыре реанимации разной специализации. За год в этих отделениях пролечиваются до 9 тысяч пациентов, а врачи анестезиологи-реаниматологи сопровождают за это время около 20 тысяч операций.

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