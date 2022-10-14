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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.22 19:30

16 октября профессиональный праздник отметят анестезиологи- реаниматологи

В Мурманской областной больнице работает самый крупный в области центр анестезиологии-реанимации. В него входит три постоянных отделения и одно временное, работающее с заболевшими COVID-19. Здесь выполняют сотни операций, отделения укомплектованы новой современной техникой для поддержания жизни, замещения жизненно важных функций организма и наркозно дыхательной аппаратурой.

До XIX века использовались не самые эффективные средства обезболивания. Сейчас в это сложно поверить, но зачастую операции проходили вовсе без них. Однако медицина стремительными шагами идёт вперед. Появляются новые лекарства, оборудование, растёт и профессионализм врачей.

Антон Ершов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Эта профессия интересна тем, что доктор находится, можно сказать, на передовой медицины, сталкивается непосредственно с самыми тяжёлыми случаями. От доктора зависит выживет человек или нет. Это профессия интересна тем, что ты вовлечён в весь лечебный процесс. Мы помогаем хирургам, мы должны ориентироваться в терапевтических заболеваниях. Это люди, которые имеют достаточно широкий кругозор».

В Мурманской областной больнице работает самый крупный в области центр анестезиологии-реанимации. В него входит три постоянных отделения и одно временное, работающее с заболевшими COVID-19. Здесь выполняют сотни операций, отделения укомплектованы новой современной техникой для поддержания жизни, замещения жизненно важных функций организма и наркозно дыхательной аппаратурой. 

Антон Ершов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «В настоящее время отделение активно пытается развивать новые методики, соответствовать мировым трендам, трендам российским. Активно развивается заместительно-почечная терапия у нас в отделении. Мы используем аппараты искусственной почки на все 100%. Проводим сложные методики цитратной антикоагуляции, сложные методики высокообъёмного плазмообмена. Мы планируем использовать новые анестетики, для того чтобы больные быстрее засыпали, быстрее просыпались и более легко переносили операции, быстрее выписывались потом домой».

Помимо стационарной работы, здесь используют и телемедецину, сотрудничают с санавиацией и территориальным центром медицины и катастроф.

Сергей Чуксеев, руководитель центра анестезиологии-реанимации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Специалисты, которые работают в наших отделениях, анестезиологии-реанимации также при необходимости выезжают в стационары области для эвакуации пациентов в наши учреждения, когда это необходимо. Перевезти их в стационар более высокого уровня, для оказания высококвалифицированной помощи, для оказания высокотехнологичной помощи, для использования тех ресурсов, которые есть в областной больнице. Поэтому выезды и эвакуация осуществляется как автомобилем, так и вертолётом в больших количествах. С этим проблем нет никаких».

Нехватка врачей - острая проблема медицинских учреждений. Кризис кадров пару лет назад коснулся и отделения анестезиологии-реанимации, но сейчас, по словам руководителя центра, специалистов хватает.

Сергей Чуксеев, руководитель центра анестезиологии-реанимации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Кадровая ситуация ещё пару лет назад была совсем критическая. И это связано не только в Мурманской области. По всей стране анестезиологов-реаниматологов не хватает и не хватало. С ковидом это всё обострилось. Но за счёт того, что Мурманская область внедряет активно программы по привлечению молодых специалистов, это и котируемые рабочие места, и субсидирование по жилью. Сейчас в Мурманской областной больнице кадровый вопрос в отделение анестезиологии-реаниматологии далеко не самый острый».

Врач анестезиолог – человек с твёрдым характером, но с добрым сердцем.  Телеканал «Арктик-ТВ» поздравляет медицинских работников с предстоящим праздником и благодарит за службу!

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