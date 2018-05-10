16 золотых медалей завоевала сборная Мурманской области по кобудо

Успех сопутствовал нашей команде на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада России по восточным единоборствам. В это году в состязаниях приняли участие порядка пятисот спортсменов из 11 регионов страны. Мурманскую область представила сборная, в составе которой были и воспитанники спортивной школы № 17.