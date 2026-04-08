17 апреля в Мурманской области проведут Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Это событие ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности.

Самые большие площадки будут открыты в Мурманске, Мончегорске, Кировске и Апатитах. Запланировано участие более 120 работодателей, которые представят свыше 2000 вакансий.

Помимо этого, будут организованы тематические мастер-классы и тренинги. Привлеченные эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям определить отрасли для трудоустройства, а тем, кто только выбирает будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях обучения. Для таких гостей проведут профориентационный интенсив, семинар, консультации по соцконтракту и воркшоп по составлению резюме с использованием цифровых сервисов.