17 июля в России отмечается День авиации Военно-морского флота

Праздник был учреждён приказом главнокомандующего ВМФ России в 1996 году.

Дата выбрана в память о первой победе русских морских лётчиков в воздушном бою над Балтийским морем, произошедшем 17 июля 1916 года.

В настоящее время на вооружении российской морской авиации состоят современные многоцелевые самолёты и вертолёты. Они способны выполнять широкий спектр задач – от разведки и патрулирования до выполнения боевых операций.

История морской авиации в Заполярье ведёт отсчёт с довоенного времени. 17 сентября 1936 года к нам было перебазировано авиационное подразделение Балтийского флота в составе трёх самолётов МБР-2.

Что касается современной морской авиации Северного флота, то она представлена помимо корабельных истребителей ещё и противолодочными вертолётами.