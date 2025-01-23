17 команд боролись за победу в квизе «Шара»

Знаете, сколько фильмов снял Леонид Гайдай? А в каком городе происходили действия фильма «Джентльмены удачи»? Над этими и другими вопросами приходилось гадать мурманским студентам во время квиза «Шара».

Как хорошо вы знаете Россию? На этот вопрос пытались ответить студенты мурманских учебных заведений. Кажется, что задания лёгкие, но чтобы на них ответить, нужно обладать багажом знаний не только о современной России, но и СССР.

Ольга Савченко, участница квиза «Шара»: «Мы пришли повеселиться, в-первую очередь, потому что для нас это больше соревновательное мероприятие. Мы действительно хотим больше послушать вопросы, пообщаться, лучше узнать друг друга, потому что это всё-таки командная игра».

Ольга уже 4 года играет в квизы, а Деревянченко Даниил из команды соперников впервые на таком событии.

Даниил Деревянченко, участник квиза «Шара»: «Любопытно, интересно узнать что-то новое, проверить себя и свои знания. Как мне сказали, будут вопросы про музыку, про мультфильмы и так далее».

Например, в первом раунде организаторы квиза хотели узнать, как зовут главного героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию», название единственного российского фильма, собравшего около 7 миллиардов рублей в прокате и многое другое.

Никита Вересов, специалист по работе с молодёжью организационно-массового отдела «Объединения молодёжных центров»: «В этом году квиз состоит из пяти туров, в каждом туре по 10 вопросов. Тематика квиза «Сделано в России». Я думаю, что это достаточно популярная сейчас тема. Туры будут включать в себя вопросы о фильмах, мультфильмах, музыке, книгах и играх».

Квиз «Шара» традиционно проходит накануне студенческих праздников, это ещё и способ отвлечься от зимних сессий.

Егор Банишевский, директор объединения молодёжных центров: «Традиционный квиз, который мы организуем на базе областной научной библиотеки, за что искреннее хотим сказать им спасибо, потому что это большое и красивое помещение, которое вмещает большое количество команд. Команды все студенческие, они представляют студентов учебных заведений Мурманска. Совсем скоро нас ждёт Татьянин день, День студента, а этот квиз и название тематическое носит «Шара» и посвящён непосредственно празднованию Дня студента».

Всего в квизе «Шара» приняли участие 17 команд по 5 человек.

Примечательно, что организаторы в этом году из-за большого числа желающих поставили ограничение до 14 команд, но рамки пришлось расширить. Тройка лидеров, набравшая больше всех баллов, получит ценные призы.