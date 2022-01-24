17 лет мурманчане ищут хозяина долгостроя

Недострой на Кольском проспекте в Мурманске 17 лет мешает жителям ближайших домов. Строительный забор мало того, что смотрится неэстетично, так ещё и мешает проезду транспорта по дворовой территории. Вот уже 17 лет жители дома на проспекте Кольский, 21 смотрят на котлован, зияющий во дворе. Прутья арматуры много лет торчат из земли, как памятник бесконечной стройки. Некоторые говорят, что на этом месте предполагалось возведение жилого дома. Тогда северяне надеялись, что вся ближайшая территория станет облагороженной – вокруг будут зелёный сквер, а в нём скамейки. Но мечтам так и не суждено было сбыться. В один момент что-то пошло не так. Работы остановились. Неприглядный серый забор из профнастила так и остался стоять, стыдливо прикрывая площадку.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Тревожные службы должны моментально приезжать сюда – это скорая, пожарная. А здесь территория бесхозная и надо понять, кому она принадлежит чтобы люди могли ходить».

Установить хозяина территории жители многоэтажки самостоятельно так и не смогли. А ведь на кону жизнь и здоровье детей, такие объекты для них – излюбленное место для игр.

Юрий Белоруков, житель Мурманска: «Нам кажется, что, согласно Земельному кодексу, это пятно выделено неправильно. Не имеют право отдавать дворовую территорию и проезжую часть. Или арендатор неправильно поставил забор. Надо привести в соответствии с нормативными документами, чтобы был проезд».

Сколько ещё долгострой будет красоваться здесь, неизвестно. Пока по счастливому стечению обстоятельств никаких громких ЧП в этом месте не происходило, но, как правило, это вопрос времени.