17-летняя Мария Ярошенко из Мурманска завоевала титул «Вице-мисс Юная Краса России»

В Сочи состоялся национальный фестиваль «Краса России-2021». В нём приняла участие и 17-летняя Мария Ярошенко из Мурманска.

Она в числе 50 конкурсанток сражалась за звание лучшей из лучших. Жюри конкурса высоко оценило красоту и талант северянки. Мария завоевала титул «Вице-мисс Юная Краса России».

Главный титул и корона победительницы достались Екатерине Вельмакиной из Подмосковья. Первой вице-мисс конкурса стала Дания Шарипова из Татарстана.