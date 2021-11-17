17-летняя мурманчанка Мария Ярошенко участвует в конкурсе «Краса России»

Национальный фестиваль красоты и талантов «Краса России-2021» проходит в Сочи. Среди 50 девушек - участниц и наша мурманчанка Мария Ярошенко. В случае победы ей достанется приз в 2 млн рублей, титул медийной персоны, возможность привлекать внимание россиян к актуальным социальным проблемам и проектам, а также право представлять Россию на международных форумах красоты.

И, конечно, корона победительницы конкурса «Краса России».

Хедлайнером мероприятия выступает Александр Ревва.