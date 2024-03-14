17 марта отметят свой профессиональный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства

Они обеспечивают бесперебойную работу и порядок в домах и на улице, трудятся на благо жителей города. Это о сотрудниках ЖКХ.

В преддверии праздника журналисты «Арктик-ТВ» встретились с представителями образцового товарищества собственников недвижимости «Гармония» и узнали, как у них получается держать высокий уровень в работе многие годы.

Кристина Грасс, председатель ТСН «Гармония»: «Важно, чтобы все собственники, которые проживают в нашем ТСЖ, достаточно ответственно относились к тому месту, где они живут. Понимали, что их дом не заканчивается порогом их квартиры. А у нас большинство людей таких. В таких условиях работать и мне, как председателю, гораздо комфортнее!».

Команда ТСН оперативно решает проблемы собственников жилья, активно участвует в муниципальных и региональных проектах по благоустройству, а также поддерживает инициативы горожан. Например, в прошлом году по запросу была отремонтирована часть входных групп. На постоянной основе ведутся менее заметные работы, например, обновление и обслуживание отопительных систем.

Александр, собственник жилья: «Старается весь персонал: и слесарь, и электрики. Все, кто имеет отношение этой службе, о них у меня только положительные оценки. Спасибо!».

Как отмечают работники ЖКХ, им помогает внимательное отношение руководства к персоналу, а также признательность горожан.

Анна Билык, дворник: «Я выхожу с хорошим настроем и работаю так, чтобы не было стыдно за свою работу».

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства традиционно отмечают в третье воскресенье марта, в этом году праздник выпадает на 17-е число.