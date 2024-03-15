17 марта в стране отмечают День сотрудников Жилищно-коммунального-хозяйства

В торжественной обстановке причастных к празднику поздравил глава региона.

Современную жизнь нельзя представить без электричества, воды и тепла. Но чтобы спокойно пользоваться этими благами, ежедневно трудятся тысячи человек. Чаще всего незаметно сотрудники ЖКХ делают нашу жизнь комфортнее.

В преддверии праздника глава Мурманской области Андрей Чибис встретился с представителями сферы ЖКХ. Он выразил почтение и благодарность всем службам, которые нередко сталкиваются с проблемами или претензиями, но всегда готовы их решать и приходить на помощь.

Как отмечают сами специалисты, оставаться в профессии им помогает желание быть полезными обществу и стремление к совершенству.

Сергей Выдрин, начальник цеха водопроводной и канализационной сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это очень важная отрасль. Она важна для всех, потому что её чувствует каждый человек, находясь в любой квартире, помещении, доме. Потому что это естественные потребности. Без воды, как говорится, никуда, все заинтересованы в воде, в её бесперебойной подаче, в качестве воды. Это актуально было, будет актуально всегда».

Отличившихся сотрудников отрасли Андрей Чибис наградил ведомственными наградами от Министерства энергетики России, а также вручил Благодарственные письма губернатора и памятные подарки.