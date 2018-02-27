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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.18 19:30

17 мер социальной поддержки

С 1 июля в Мурманской области начнёт осуществляться региональная выплата за рождение первого ребёнка. 14 тысяч рублей ежемесячно будут платить молодым мамам, чей возраст не превышает 26 лет. Эта поддержка не зависит от уровня дохода и благосостояния семьи. С помощью таких мер  региональные власти хотят преодолеть последствия демографической ямы. Этот и другие вопросы обсудили на оперативном совещании в правительстве области. 

В Мурманской области, как и в некоторых других регионах страны, есть муниципалитеты, жизнь которых сильно зависит от одного крупного промышленного предприятия. Таким городам принято давать  приставку «моно» и не забывать, что развитие здесь происходит во многом благодаря социальной политике градообразующей компании. Но на федеральном уровне реализуется программа по поддержке таких территорий и даже создан специальный  фонд, направленный на финансирование коммерчески оправданных проектов. Один из них - создание туристско-рекреационной зоны будет реализован в Кировске.

- Важно понимать то, что фонд на основании своих уставных документов имеет право  в течение 12 месяцев после подписания соглашения, в случае его не реализации, расторгнуть обязательства, поэтому нам нужно двигаться строго в соответствии с «дорожной картой», - поясняет Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области. - Поэтому большая ответственность лежит на всех органах исполнительной власти, в том числе муниципалитетов.

Но все попытки благоустроить города будут напрасными, если в них некому будет жить. Мурманская область до сих пор не может преодолеть демографическую яму, которую спровоцировал спад рождаемости ещё в 90-е годы прошлого века. Но проблема эта так же актуальна не только для региона, но и страны в целом. Чтобы справиться с ситуацией, в конце прошлого года на федеральном уровне был предпринят ряд мер, среди них введение ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребёнка для малоимущих семей. Кроме этого, с 1 июля молодые родители смогут получать региональную финансовую помощь, такая поддержка гарантируется каждой семье вне зависимости от уровня их доходов. 

- Сейчас на территории области действует 17 мер поддержки семей с детьми. Это и новые меры поддержки и те, что вступили с 1 января, и региональные, которые  вступят в силу с середины текущего года, - пояснил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Они являются дополнением. Новые меры идут в дополнение к тому пакету мер, которые  уже работают на территории нашего региона.

Отметим, что на получение региональной ежемесячной выплаты могут претендовать только женщины, возраст которых не должен превышать 26 лет. На эту помощь можно рассчитывать в течение полутора лет  после рождения первенца. Оформить документы можно будет в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, а при рождении второго ребёнка – в отделении Пенсионного фонда или в многофункциональных центрах. Сумма выплаты составит 14 тысяч рублей.    

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