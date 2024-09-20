17 мурманчан, достигших 14-летия, получили свои первые паспорта

В торжественной обстановке они получили главный документ гражданина России из рук высокопоставленных руководителей.

Торжественная церемония вручения паспортов школьникам – это уже традиция для Мурманской области. Однако, впервые её провели в стенах Министерства образования и науки региона. Повод простой: начало учебного года и начало нового этапа в жизни юных северян.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Встречаясь с ребятами, мы не только вручаем паспорта и говорим о тех возможностях и ответственности, которые у ребят появились, но и имеем возможность с ними пообщаться, узнать, что их сейчас интересует. Рассказать о перспективах и развитии нашего региона. Уверена, что это событие останется в памяти на долгие годы как у ребят, так и у родителей, которые пришли сегодня поддержать участников мероприятия».

Такой праздник всероссийского проекта «Мы - граждане России» организован «Движением Первых». Благодаря ему школьники навсегда запомнят свой первый шаг, который они сделали во взрослую жизнь, получив главный документ гражданина.

Алексей Веселовский, начальник УМВД России по Мурманской области: «Несомненно, это документ, свидетельствующий о сопричастности к гражданству великой страны России, с её великой историей, культурой, многонациональным народом, который в своём единстве готов решать любые вопросы и задачи. Это мы сегодня донесём до нашего молодого поколения, от которого в будущем будет зависеть судьба нашей страны».

В рамках церемонии вручения детям рассказали о возможностях обучения и трудоустройства в Мурманской области.