17 мурманских семей стали обладателями свидетельств на приобретение жилья

Этот долгожданный момент для них провели в праздничной обстановке.

Семье Вовк давно тесно жить в небольшой трёхкомнатной квартире. Поэтому, они мечтали о новом жилье. Ольга – мама пятерых детей. Её муж служит на СВО. Получать долгожданное свидетельство она пришла со своими малышами, которые скоро, благодаря этой социальной выплате, будут жить в просторной квартире.

Ольга Вовк, мурманчанка: «Ждали четыре года. Очень хотят дети уже отдельные комнаты, потому что пока все живут в одной. Очень ждут новую квартиру, где будет у мальчиков своя комната, у девочек своя».

Ещё одна многодетная семья Ельшиных 6 лет ждала возможности расширить жилплощадь. И вот настал праздничный день получения свидетельства на покупку. Супруги, воспитывающие троих детей, уже присматривают квартиру, которая станет их уютным и комфортным очагом.

Ольга Ельшина, мурманчанка: «Стремимся к тому, чтобы у каждого ребёнка была своя комната».

Сергей Ельшин, мурманчанин: «Сертификат - очень полезный инструмент для финансирования нового приобретения. Как я говорю: «Миллион, который выделяют семьям, на дороге не валяется».

С 2006 года в Мурманске реализуют муниципальную программу, помогающую молодым и многодетным семьям, соцвыплатой на покупку или строительство жилья за счёт средств местного бюджета. Такую поддержку за эти годы уже получили 1264 семьи.

Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «Город Мурманск единственный в Северо-Западном федеральном округе, где существует муниципальная программа финансовой поддержки на улучшение жилищных условий».

В этот день обладателями свидетельств стали 17 семей – 8 молодых и 9 многодетных. Теперь всех их в скором будущем ждёт долгожданный переезд в квартиры мечты.