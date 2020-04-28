В День Победы в Мурманске состоится парад, но в небеВ Мурманске выгрузили рекордное количество вагонов для порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.20 19:30

17 самолётов и вертолётов Северного флота пролетят над Алёшей в День Победы

В честь 75-летия Великой Победы 9 мая над городом-героем Мурманском пролетят 17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота. Демонстрационный пролёт авиатехники состоится во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья.

В авиапараде над Мурманском примут участие: вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолёт Ту-142м.

Пролёт авиации пройдёт на высоте 200 метров по проверенному маршруту, тому же что и в прошлом году, с соблюдением условий безопасности.

Лётчики уже приступили к тренировкам на аэродромах базирования. Первую сводную тренировку они провели в небе над Мурманском 15 апреля. В конце апреля-начале мая состоятся ещё несколько тренировок над городом. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая в зависимости от погодных условий.

Решение о проведении пролётов военной авиации 9 мая во всех военных округах и на Северном флоте было принято руководством Минобороны России. Военные парады и массовые мероприятия с участием военнослужащих были перенесены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)03:15«Медленное ТВ-Камин».06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На северо-западе ещё на 1,7%, до 170 рублей за килограмм, подешевела пикша-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 7 копеек, евро – на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 489 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика