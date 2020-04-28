17 самолётов и вертолётов Северного флота пролетят над Алёшей в День Победы

В честь 75-летия Великой Победы 9 мая над городом-героем Мурманском пролетят 17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота. Демонстрационный пролёт авиатехники состоится во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья.

В авиапараде над Мурманском примут участие: вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолёт Ту-142м.

Пролёт авиации пройдёт на высоте 200 метров по проверенному маршруту, тому же что и в прошлом году, с соблюдением условий безопасности.

Лётчики уже приступили к тренировкам на аэродромах базирования. Первую сводную тренировку они провели в небе над Мурманском 15 апреля. В конце апреля-начале мая состоятся ещё несколько тренировок над городом. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая в зависимости от погодных условий.

Решение о проведении пролётов военной авиации 9 мая во всех военных округах и на Северном флоте было принято руководством Минобороны России. Военные парады и массовые мероприятия с участием военнослужащих были перенесены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.