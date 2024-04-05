17 школ отремонтируют в Мурманской области до 2026 года

Финансирование на эти цели выделит в рамках президентской программы федеральный центр.

В шести из них работы завершатся уже в этом году.

Все применяемые дизайнерские и проектные решения согласуют с ребятами, родителями и педагогами учебных заведений. Отремонтированные здания оборудуют архитектурной подсветкой.

Кроме того, рамках федерального проекта «Лица Героев» до конца года в Мурманской области создадут не менее 50 муралов, в том числе в каждой школе, отремонтированной по президентской программе.