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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.22 19:30

17 учеников из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кандалакши, Полярных Зорь, Оленегорска, Заполярного и Апатитов показали высший результат в 100 баллов по ЕГЭ

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Нам приятно, что в 2022 году 17 выпускников показали у нас наивысший результат в едином государственном экзамене и набрали 100 баллов. Среди предметов, по которым было зафиксировано 100 баллов, это химия – 4 таких выпускника, русский язык, литература - по три выпускника, по математике профильного уровня, по истории и обществознанию - по два и по информатике у одного выпускника 100 баллов».

Средний балл превысил общероссийский показатель по нескольким предметам.

В Министерстве образования и науки Мурманской области подвели итоги государственной итоговой аттестации. Основной период завершился 9 июля и прошёл в штатном режиме. В экзамене приняли участие выпускники 11-х классов – 3035 человек, учащиеся колледжей – 49 человек, выпускники прошлых лет – 189 человек и один выпускник 2021 года, который не получил аттестат.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Нам приятно, что в 2022 году 17 выпускников показали у нас наивысший результат в едином государственном экзамене и набрали 100 баллов. Среди предметов, по которым было зафиксировано 100 баллов, это химия – 4 таких выпускника, русский язык, литература - по три выпускника, по математике профильного уровня, по истории и обществознанию - по два и по информатике у одного выпускника 100 баллов».

По всем предметам кроме физики в регионе средний балл превышает общероссийский показатель. Доля высокобалльных работ (показатели от 80 до 100 баллов) выросла по региону по биологии в три раза, по химии и обществознанию - в два раза по сравнению с прошлым годом.

Выпускники этого года перешли на новый государственный федеральный стандарт, основные изменения произошли в контрольно-измерительных материалах.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Наибольший акцент был сделан на заданиях, которые требуют продемонстрировать навыки анализа различной информации, умение рассуждать, аргументировать свою точку зрения, использовать предметные знания для практических заданий, применять обширные, универсальные умения, необходимые для продолжения образования по любым специальностям в вузах. Большинство выпускников текущего года получили результаты, которых достаточно для поступления в вузы как региона, так и Российской Федерации».

Обязательными предметами также остались русский язык и математика, остальные - по выбору выпускника. В этом году порядок проведения экзамена нарушили три человека. Для сдачи государственной итоговой аттестации в регионе был подготовлен 31 пункт. Во всех точках были установлены системы видеонаблюдения, так же были сформированы все условия для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Государственная аттестация прошла без технологических сбоев.

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