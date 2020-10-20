День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.20 19:30
170 человек заболели коронавирусом в Мурманской области за прошедшие сутки
Скорее всего, на этой неделе наш регион преодолеет рубеж в 18 тысяч инфицированных выявленных за время начала тестирования.
Больше всего заболевших в Мурманске (+97), Мончегорске (+34) и Оленегорске (+20). Три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
По сообщению Минздрава в Мурманской области, в нашем регионе сформирован семикратный неснижаемый запас лекарств от CoVID-19.
Запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции на 19 октября в региональном Минздраве оценили как достаточный. За весь период пандемии более 29 тысяч человек получили бесплатные противовирусные препараты, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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