170 человек заболели коронавирусом в Мурманской области за прошедшие сутки

Скорее всего, на этой неделе наш регион преодолеет рубеж в 18 тысяч инфицированных выявленных за время начала тестирования.

Больше всего заболевших в Мурманске (+97), Мончегорске (+34) и Оленегорске (+20). Три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

По сообщению Минздрава в Мурманской области, в нашем регионе сформирован семикратный неснижаемый запас лекарств от CoVID-19.

Запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции на 19 октября в региональном Минздраве оценили как достаточный. За весь период пандемии более 29 тысяч человек получили бесплатные противовирусные препараты, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.