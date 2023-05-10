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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.05.23 19:30

170 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Мурманской области: на оперативном совещании подвели итоги праздничных дней

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области провели под руководством первого зама губернатора. Дело в том, что Андрей Чибис, глава региона, сегодня работает в Москве.

Более 170 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Мурманской области. Всего в регионе в эти дни провели более 700 памятно-мемориальных, культурно-массовых, просветительских, патриотических акций и митингов. В связи с этим были усилены меры безопасности.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «9 мая – это не просто один из самых главных праздников в нашей стране, это, без преувеличения, священный день для каждого жителя России. В городе-герое Мурманске наряду с ветеранами Великой Отечественной войны на трибуне в качестве почётных гостей находились северяне, чьи родные и близкие выполняют нелегкую задачу по защите мирной жизни в зоне специальной военной операции».

Работа по поддержке защитников и их семей, которая поставлена Президентом России, ведётся в регионе с начала спецоперации. В ноябре прошлого года был открыт Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. Его отделения функционируют в 12 муниципалитетах. 25 кураторов постоянно на связи с семьями и оперативно решают их запросы.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «На сегодняшний день решено более 11 тысяч вопросов. По каждому из них есть подтверждение о том, что проблема действительно отработана. Порядка 2% вопросов от общего количества находятся в работе».

На совещании отметили, что недавно в зону проведения спецоперации отправили очередную партию помощи от правительства региона. Это автомобильная техника, квадрокоптеры, строительные материалы и медицинские принадлежности – всего около 70 тонн.

Далее участники оперативного совещания перешли к другим темам. Более 51 тысячи жителей Заполярья уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Кто ещё не сделал свой выбор, может успеть проголосовать до 31 мая.

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