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День за днём с «Арктик-ТВ»23.08.17 19:30

170 тысяч квадратных метров нового асфальта - в Мурманске продолжается ремонт дорог

Несмотря на позднее и дождливое лето, работы идут по графику и должны закончиться к началу первых заморозков.

На улице Инженерной скоро появится новый асфальт. Старое покрытие здесь уже сняли и сейчас рабочие выравнивают колодцы городских коллекторов. На этом участке дороги необходимо отремонтировать более 3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного полотна. Как идут работы на этом участке сегодня, проверил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

- О плохом состоянии этой улицы в администрацию города поступали многочисленные обращения граждан. Она действительно была у нас в неудовлетворительном состоянии,  - отметил  Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В этом году было принято решение её отремонтировать. Хотя, это продолжение тех работ, которые мы три года назад выполняли  на улице Калинина, где фактически был проведён капитальный ремонт.

Несмотря на частые дожди, рабочие к сроку обещают уложиться. Как только распогодится, они  начнут класть выравнивающий слой асфальта. Техника и люди  находятся на объекте и ждут отмашки. И это не единственный участок дорог, на котором идут восстановительные работы.

- На проспекте Героев-североморцев, на Кольском проспекте работы продолжаются, - отметил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения  «Управление дорожного хозяйства».

За прошедшие летние месяцы в городе уже успели отремонтировать 32 дорожных участка. Это примерно 170 тысяч квадратных метров покрытия. На 6 участках работы ещё ведутся. Кроме того, 8 объектов обновят до октября этого года. Кроме того, полностью выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» - отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.

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Лада
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