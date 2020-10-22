171 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Мурманской области за прошедшие сутки

В регионе уверенно пройден новый рубеж в 18 тысяч инфицированных.

Больше всего заражённых в Мурманске (+67), Североморске (+33) и Оленегорске (+29). Три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

За сутки только государственные лаборатории Заполярья делают более 4-х тысяч тестов на COVID-19. Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать правила противоэпидемической безопасности. Носить в общественных местах маски, почаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.