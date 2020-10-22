День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.20 19:30
171 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Мурманской области за прошедшие сутки
В регионе уверенно пройден новый рубеж в 18 тысяч инфицированных.
Больше всего заражённых в Мурманске (+67), Североморске (+33) и Оленегорске (+29). Три человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
За сутки только государственные лаборатории Заполярья делают более 4-х тысяч тестов на COVID-19. Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать правила противоэпидемической безопасности. Носить в общественных местах маски, почаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Комментарии
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Последние комментарии
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
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