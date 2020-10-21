172 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в регионе за прошедшие сутки

Очевидно, что коронавиурс не планирует сдавать своих позиций, а до обещанного экспертами плато далеко.

Больше всего заболевших по области в Мурманске (+56), Кольском районе (+39) и Ковдорском районе (+17). 4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Региональный Минздрв уже сообщал о том, что в медицинских учреждениях региона будут увеличено число коек для больных COVID. Например, в Мончегорскую ЦРБ привезли 21 новый аппарат искусственной вентиляции легких. Новые аппараты можно настроить под индивидуальные особенности больного: под форму грудной клетки, объём лёгких. Но главное они могут спасти больному жизнь.