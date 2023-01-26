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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.23 19:30

178 городов и 33 страны - Надежда Глинская, ювелир/дизайнер украшений, покоряет мир

В преддверии Дня ювелира съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала у знаменитого северного дизайнера украшений. Мастер рассказала о своей любви к искусству, показала, как выглядит её рабочее место и поделилась о своих ближайших планах.

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мурманск полон интересных личностей, одна из которых – герой нашего сюжета Надежда Глинская. Некогда – человек, который мало чего общего имел с искусством. Сегодня же – одна из самых знаменитых ювелиров города.  Надежда показала нам свою мастерскую и рассказала о творческом пути».

Хотя и родилась в Калининграде, Надежда с детства живёт в Мурманске и считает себя коренной мурманчанкой. Север очень любит, он её и вдохновляет на творчество, которым, стоит заметить, она занимается уже больше десяти лет. Но так было не всегда. 

Надежда Глинская, ювелир / дизайнер украшений: «Любовь, наверное, была всегда, но я никогда не видела себя в этой деятельности вообще. Потому что мне казалось, что у меня развито хорошо логическое мышление и всё. А творческая часть, как будто бы, отсутствует у меня внутри. Я даже попыток не делала её развивать, потому что думала, что я логик. Вот есть люди творческие, а есть логические».

Что бы не говорил разум, а чувства не обманешь.

Надежда Глинская, ювелир / дизайнер украшений: «Когда я училась в институте, кто-то мне сказал, я не помню кто. Но он был очень убедителен, сказав: «В каждом человеке есть творческое мышление, его просто нужно развивать – в ком-то оно более развито, в ком-то менее, оно сто процентов есть и у тебя тоже». Вот такой был шок-контент!».

Потом всё стало идти как по маслу. Неожиданные курсы для начинающих дизайнеров, театральная школа. Юная Надя начала даже писать левой рукой на скучных парах – ей казалось, что так она сможет развить правое полушарие мозга, которое отвечает за творчество. На вопрос, почему выбрала украшения, отвечает, что всё просто. 

Надежда Глинская, ювелир / дизайнер украшений: «Люблю что-то руками делать. Украшения люблю. Вот бусы привезла из поездки, вот браслет у меня большой, люблю яркие украшения. Подружка мне и говорит: «Отлично! Вот мы всё и придумали. Любишь делать что-то руками, любишь украшения – будешь делать украшения».

Чего в мастерской только нет. На столе арсенал инструментов: молотки разных видов, плоскогубцы, ножницы и дырокол по металлу, горелка, а также множество заготовок для будущих произведений.

- Я приготовила их для мастер-класса. Здесь были рыбки, олени и мишки.  Всю текстуру можно было делать на мастер-классе, покрывать патиной, камушки вставлять, где глазки у зверят.

Надежда над своими украшениями работает сама. И даже сложная работа по металлу не исключение.

- В голове, когда уже всё оформлено, я перехожу к работе с материалом. Например, медь выглядит вот так, такими листами я её покупаю раз в несколько лет в строительных магазинах, привожу из Питера.

Лист меди Надежда разрезает на более маленькие кусочки, там уже размечает формы и вырезает их, используя ножницы по металлу.

- Что бы придать правильную форму и текстуру я использую разные молотки.

И это только небольшая часть огромного пласта работ.

- Потом идут разные процессы: пайка, что-то лобзиком вырезаю, формовка…

Не стоит забывать и о самой увлекательной части - нанесении цвета – патины.

«Сны о старой Европе», «Стамбул», «Снежные легенды», «Грузинские напевы»…  у Надежды уже несколько собственных коллекций с разными говорящими названиями. Вдохновение, помимо северного края, ей так же дарят путешествия. В мастерской у мастера есть карта Земли, где флажками отмечены все места, в которые были отправлены её украшения: на сегодняшний день это 178 городов и 33 страны мира.

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