18 апреля – День города Североморска. Флотской столице – 71 год

Первое поселение возникло на месте нынешнего города ещё в конце XIX века. В 1917 году в поселении проживали всего 13 человек.

Оно получило название по имени губы и реки - Ваенга. В 1926 году в Мурманске была основана контора по заготовке леса, одна из артелей которой была направлена в Ваенгу. В посёлке были построены барак-общежитие, баня, проложена линия телефонной связи. В 1933 году бухта была выбрана в качестве одной из баз для создаваемого в СССР Северного флота. С 1934 года и до начала Великой Отечественной войны в городе были построены деревянные и кирпичные дома, военные объекты, а в соседней губе аэродром морской авиации. С августа 1941 года все строительство было законсервировано. По окончании войны строительство было возобновлено.

1 сентября 1947 года из Полярного в Ваенгу перебазировались штаб и управление Северного флота.

18 апреля 1951 года рабочий посёлок получил новый статус и новое имя - город Североморск.