18 апреля люди всего мира вновь проверят себя в знании великого и могучего русского языка

Тотальный диктант сможет написать любой желающий в подходящем ему формате. В Мурманске для этого организуют сеть площадок.

В столице Заполярья создано 13 мест для написания диктанта, два самых вместительных располагается в Мурманском арктическом университете. На этих локациях дикторами Тотального диктанта выступят руководитель пресс-службы вуза Виталий Королев и шеф-редактор одной из радиостанций города Соня Баженова.

Кроме того, дети младшего и среднего школьного возраста могут написать «Недиктант». А для тех, кто изучает русский язык как иностранный, состоится специальный тест-квест под названием «TruD».

В этом году темой Тотального диктанта станет судьба Александра Сергеевича Пушкина. Автор текста Алексей Варламов – писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века.

Выбрать площадку и зарегистрироваться северяне могут на сайте «Тотальный диктант» в разделе «Площадки».

В прошлом году масштабная акция охватила 1239 городов из 56 стран, а онлайн-марафон посмотрели более миллиона пользователей. В Мурманске в 2025 году диктант написали 420 человек.