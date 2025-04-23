18-летний житель Гаджиево пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Снежногорске на отечественной легковушке

Причина такого поступка банальна - отсутствие прав управления транспортом.

Теперь молодому человеку грозят административные наказания за управление без удостоверения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Что касается погони, то, как и во многих других аналогичных случаях, молодой человек заехал в тупик и попытался убежать от сотрудников правопорядка. Но он был задержан.