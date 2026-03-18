18 марта - День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Глава региона Андрей Чибис поздравил северян с 12-летней годовщиной...

«Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем важную дату — годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

12 лет назад жители полуострова сделали свой выбор — вернуться домой, в состав своей Родины. Этот шаг стал символом исторической справедливости, силы духа и настоящего народного единства.

Крымская весна показала всему миру, насколько сильны люди, которые любят свою землю, берегут свою историю и готовы вместе строить будущее.

От Кольского полуострова до Крыма — наша страна сильна своим единством, уважением к истории и уверенностью в будущем.

С праздником!».