18 ноября день рождения отмечает любимый детьми и взрослыми зимний волшебник Дед Мороз

Считается, что именно в это время на его вотчине в Великом Устюге начинаются первые сильные морозы.

Каков возраст дедушки Мороза никто не знает, но точно, что более 2000 лет. Этот персонаж пришёл из древнеславянских языческих легенд и мифов. Там он появлялся в виде старика с длинной седой бородой, вызывающего стуком трескучие морозы зимой.

В литературе же русский Дед Мороз впервые появился в 1841 году в произведении Владимира Одоевского «Мороз Иванович», созданном на основе русской народной сказки «Морозко».

Дату рождения волшебника придумали дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, ударяют морозы. Официальной родиной Деда Мороза Великий Устюг стал относительно недавно – лишь в 1999 году. Именно там в день его рождения открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.