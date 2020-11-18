18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза

Считается, что именно в это время на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима.

Точно неизвестно, но возраст зимнего волшебника больше двух тысяч лет. «Литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, персонажа которых звали Морозом Ивановичем. Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза не так давно - в 1999 году. В этот день здесь открывают специальный почтовый ящик, куда можно опустить письма и поздравления.

Стоит отметить, что бывал сказочный герой и в Мурманске. Последний визит состоялся в 2018 году. А вот в этом сезоне волшебный старик вряд ли будет путешествовать по стране, эпидобстановка к такого рода поездкам не располагает. Впрочем, вдруг случиться чудо и коронавирус исчезнет, такого подарка ждут не только дети, но и многие взрослые.