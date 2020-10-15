18 октября учебный парусник Росрыболовства «Седов» зайдёт в Кольский залив

А к вечеру встанет на траверзе мемориала «Защитникам советского Заполярья» в порту Мурманска. Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября.

Предполагается, что «Седов» будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав.

Во время перехода до Мурманска на «Седове» морскую практику прошли 136 курсантов Мурманского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди них - будущие судоводители, судомеханики, рефмеханики, мотористы и радисты.