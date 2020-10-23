180 заболевших коронавирусом за сутки выявлены в Мурманской области

Есть инфицированные и среди работников стройки в Белокаменке, там +2 заболевших. Но это мелочь по сравнению с общей статистикой по региону. В Мурманске (+82), Североморске (+28), Мончегорске (+27) больных коронавирусом. 4 человека умерли от осложнений вызванных Covid-19.

Несмотря на уровень распространения вируса новых противоэпидемических мер в регионе пока вводить не собираются.

Карантинных мер не будет и в школах области. Напомним, сейчас ученики 88 классов в учебных заведениях региона обучаются дистанционно. И даже осенние каникулы пусть и начнутся в разное время, закончатся везде одновременно - 9 ноября. А вот оздоровительных лагерей при школах в этом году уже точно не будет.