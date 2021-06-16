18,5 млн рублей - на тушение природных пожаров

Правительство Мурманской области из резервного фонда выдели более 18 с половиной млн рублей на организацию тушения природных пожаров. Соответствующее постановление принято для предотвращения угрозы возникновения ЧС и в связи с введённым особым противопожарным режимом.

Выделенные средства будут предоставлены Мурманской базе авиационной охраны лесов для обеспечения тушения природных пожаров. Данные функции возложены на региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства в текущем году.

Как отметил министр профильного ведомства, природные пожары будут продолжаться до тех пор, пока не будут соблюдаться элементарные правила пожарной безопасности. Только за прошедшие дни в лесах Мурманской области было выявлено 9 очагов возгорания.