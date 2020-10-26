187 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Мурманской области

Есть заболевшие и среди работников стройки в Белокаменке. На данной стройплощадке +6 ковид положительных.

Больше всего инфицированных в Мурманске (+78), Оленегорске (+27) и Ковдорском районе (+26). За выходные 11 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Только государственные лаборатории области с начала тестирования сделали более 450 тысяч проб на COVID-19. И это не придел, учитывая стабильно высокий уровень распространения инфекции.

Эпидемиологи напоминают о необходимости соблюдении правил безопасности – ношении масок и социальной дистанции.